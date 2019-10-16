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16 октября • обновлено в 18:45
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Пуля попала в шею: названо имя второго погибшего на Донбассе героя. Фото

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Во вторник, 15 октября, в районе города Авдеевка Донецкой области погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Юрий Громович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что мужчине было 36 лет. Он был родом из Харькова. Службу погибший нес в 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.

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На Донбассе убили Юрия Громового

На Донбассе убили Юрия Громового

Цензор.НЕТ

Подробности о гибели воина сообщили на странице 92-й ОМБр в Facebook.

"Средь бела дня оккупанты коварно убили нашего друга и самоотверженного воина. Выжидая, как хищники добычу, палачи выстрелили, когда боец ​​взглянул в бойницу. Первый выстрел был в железный щит, второй в Юрия. Вражеские позиции на этом участке фронта недалеко от наших, и нелюдям понадобилась мгновение, чтобы осуществить коварный план. Пуля попала в шею и вышла через грудную клетку. Собратья оперативно эвакуировали бойца. Уже через несколько минут он был в санитарной машине, но ранения оказалось тяжелым, несовместимым с жизнью. Юра умер", – сказано в сообщении.

Названо имя второго погибшего на Донбассе героя

Названо имя второго погибшего на Донбассе героя

Fаcebook 92-й бригады

"Впервые на российско-украинской войне Юрий Громович попал в третью волну мобилизации. Отслужил. А с апреля текущего года подписал контракт. Побратимы и командование характеризуют его как самоотверженного и взвешенного воина. Он не имел вредных привычек. Был очень семейным человеком. Обожал семью. У Юрия остались родители, жена и дети", – добавили в 92-й бригаде.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс Новости Донбасса
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Средь бела дня оккупанты коварно убили нашего друга и самоотверженного воина. Выжидая, как хищники добычу, палачи выстрелили, когда боец взглянул в бойницу....."......Сколько пафоса и патетики.А "наш друг" не думал, что его могут отстрелить, когда шел убивать стариков, детей и "сепаров с ватниками"?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Морда хохла яврейского.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
От это славянин...
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