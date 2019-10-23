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23 октября • обновлено в 22:41
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На Донбассе трагически погиб боец Нацгвардии: фото героя

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На войне за независимость на Донбассе погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков.

Об этом сообщили в Facebook на странице части. Защитник Украины скончался во время выполнения боевой задачи.

Проходил службу в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

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"Он был замечательным собратом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей и был настоящим патриотом Украины. Весь наш личный состав в искренней скорби вместе с родными и близкими Дмитрия", - написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября скончался ветеран АТО, воин Нацгвардии и снайпер батальона "Донбасс" Дмитрий Фесенко.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Национальная гвардия
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