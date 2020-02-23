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23 февраля • обновлено в 09:27
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На Донбассе тестируют "обезьян" Путина – офицер

7.1т
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Военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Волошин спрогнозировал активизацию террористов "ДНР" и "ЛНР".

По его мнению, это может быть связано со сменой кремлевского куратора Донбасса с Владислава Суркова на Дмитрия Козака, который "испытывает возможности марионеток", в частности, путем попытки наступления под Золотым, – сказал он OBOZREVATEL.

"Если Сурков был больше настроен на переговоры, то у Козака будет своя линия. В первые дни его кураторства мы уже увидели это на примере прорыва в Золотом", – заметил эксперт.

Террористы "ДНР", Владимир Путин, коллаж

Террористы "ДНР", Владимир Путин, коллаж

Он обратил внимание на доказательство того, что за прорывом, осуществленным 18 февраля, стоят "верхи" оккупантов. "Об этом свидетельствует применение артиллерии калибра 152 мм. Просто так обычным "ополченцам", "обезьянам" артиллерия не дается. Решение было принято российскими кураторами. Это не были простые полевые командиры, командир роты или комбат", – убежден Волошин.

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Исходя из этого, он допустил, что действия террористов на Донбассе активизируются. "Сейчас Козак пытается все попробовать. Это как у кукловода, у которого появилась новая марионетка. Он пробует: рука работает, нога работает… Козак испытывает их возможности. Но как оно будет дальше, мы посмотрим", - сказал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Война на Донбассе Эксклюзив
Персона
Влад Волошин
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Новости Донбасса Новости ДНР
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Пигин Макс
Пигин Макс
Напомните, сколько раз этот клоун выдавал такие прогнозы?
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РАГУЛЯМ ХАНА
РАГУЛЯМ ХАНА
где вы находите таких деби..льных экспертов
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Новости расследований

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