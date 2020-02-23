На Донбассе тестируют "обезьян" Путина – офицер

Военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Волошин спрогнозировал активизацию террористов "ДНР" и "ЛНР".

По его мнению, это может быть связано со сменой кремлевского куратора Донбасса с Владислава Суркова на Дмитрия Козака, который "испытывает возможности марионеток", в частности, путем попытки наступления под Золотым, – сказал он OBOZREVATEL.

"Если Сурков был больше настроен на переговоры, то у Козака будет своя линия. В первые дни его кураторства мы уже увидели это на примере прорыва в Золотом", – заметил эксперт.

Террористы "ДНР", Владимир Путин, коллаж

Он обратил внимание на доказательство того, что за прорывом, осуществленным 18 февраля, стоят "верхи" оккупантов. "Об этом свидетельствует применение артиллерии калибра 152 мм. Просто так обычным "ополченцам", "обезьянам" артиллерия не дается. Решение было принято российскими кураторами. Это не были простые полевые командиры, командир роты или комбат", – убежден Волошин.

Исходя из этого, он допустил, что действия террористов на Донбассе активизируются. "Сейчас Козак пытается все попробовать. Это как у кукловода, у которого появилась новая марионетка. Он пробует: рука работает, нога работает… Козак испытывает их возможности. Но как оно будет дальше, мы посмотрим", - сказал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL:

Утром 18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку на Донбассе. Наступление совпало с отставкой куратора Донбасса Владислава Суркова.

ВСУ дали достойный отпор врагу, хотя и понесли потери.

Террористы "ЛНР" попытались обвинить в обострении на фронте украинских защитников, однако в штабе ООС разгромили их фейки.

Россия на заседании Совбеза ООН 18 февраля обвинила Украину в том, что якобы ВСУ развязали масштабные бои возле Золотого.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!