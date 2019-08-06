На Донбассе случилось трагическое ЧП с воином ВСУ: подробности

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили запрет на использование любого оружия на Донбассе 5 августа.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

вблизи Водяного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз:

неподалеку Южного – из стрелкового оружия.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:

вблизи Богдановки – из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня.

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