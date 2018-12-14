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На Донбассе случилась трагедия: ВСУ отомстили ''Л/ДНР''

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Двое украинских воинов погибли во время боевых действий на Донбассе в четверг, 13 декабря.

При этом три оккупанты были уничтожены и четверо получили ранения за день. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

"Враг открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный, что на попаснянском направлении и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении", — сообщили в ОС.

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В то же время российские оккупанты вели огонь из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское — на Луганском направлении, в районе населенного пункта Новгородское, что на горловском направлении.

Также огонь открывали по населенным пунктам Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Невельске — на донецком Направлении и позициям украинских военных в районе населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении.

Война за независимость Украины: в ВСУ горькие потери

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич заявил, что на сегодняшний день ВСУ могут уверенно сдержать потенциальное наступление российской армии. Но полноценно перейти в атаку сил и средств у Украины пока что нет.

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Ancient Schumer
Ancient Schumer
""Игар Тышкевич заявил, что на сегодняшний день ВСУ могут уверенно сдержать потенциальное наступление российской армии""... Сцуко, что же вы со мной делаете....
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