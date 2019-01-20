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На Донбассе сбит мини-''бомбардировщик'' оккупантов: новые детали и видео

1.3тЧитать материал на украинском

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные сбили под Авдеевкой беспилотник террористов "ДНР", оборудованный, чтобы бомбить позиции ВСУ. В сети появились новые подробности инцидента.

На летательном аппарате находилось две гранаты. Своеобразный мини-"бомбардировщик" террористов был произведен кустарным методом для сброса боеприпасов на позиции украинских пехотинцев, сообщает в Facebook 93-я ОМБр "Холодный Яр".

В сети было опубликовано видео "Подробностей" с места событий:

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Также сообщается, что в эти дни рабочие из Авдеевки и оккупированной Ясиноватой ремонтируют Донецке фильтровальную станцию, ​​стратегически важную для подачи воды в регионе.

"За последние двое суток у нас был запрет на ведение огня в связи с работой на Донецкой фильтровальной станции. Поэтому такие провокации происходили именно из-за этого", - отметил Роман, офицер 93 бригады "Холодный Яр".

Из-за провокаций под Авдеевкой бойцы круглосуточно наготове.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 19 января, российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай использования вооружения, запрещенного минскими соглашениями. ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения ООС в ответ применяли дежурные огневые средства, один оккупант был ликвидирован, еще один получил ранения.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
Теги
Новости ДНРНовости Донбасса
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
У рагулей такая короткая память, что они уже не помнят, как сами хвастались именно такимb беспилотникоми DJI, а в октябре даже выкладывали видео сброса кустарной бомбы с него. Видимо свой потерянный теперь и выдают за перемогу.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное". - Карл Густав Юнг в одном из интервью.
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Луцюк Виталий, давай инфу об интервью. Дату , кому давал и текст . А то высер не засчитан
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