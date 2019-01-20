На Донбассе сбит мини-''бомбардировщик'' оккупантов: новые детали и видео

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные сбили под Авдеевкой беспилотник террористов "ДНР", оборудованный, чтобы бомбить позиции ВСУ. В сети появились новые подробности инцидента.

На летательном аппарате находилось две гранаты. Своеобразный мини-"бомбардировщик" террористов был произведен кустарным методом для сброса боеприпасов на позиции украинских пехотинцев, сообщает в Facebook 93-я ОМБр "Холодный Яр".

В сети было опубликовано видео "Подробностей" с места событий:

Также сообщается, что в эти дни рабочие из Авдеевки и оккупированной Ясиноватой ремонтируют Донецке фильтровальную станцию, ​​стратегически важную для подачи воды в регионе.

"За последние двое суток у нас был запрет на ведение огня в связи с работой на Донецкой фильтровальной станции. Поэтому такие провокации происходили именно из-за этого", - отметил Роман, офицер 93 бригады "Холодный Яр".

Из-за провокаций под Авдеевкой бойцы круглосуточно наготове.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 19 января, российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай использования вооружения, запрещенного минскими соглашениями. ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения ООС в ответ применяли дежурные огневые средства, один оккупант был ликвидирован, еще один получил ранения.

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