На Донбассе с начала перемирия впервые ранили мирного жителя – ОБСЕ
ОБСЕ. Euronews
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали первый случай ранения мирного жителя на Донбассе после начала нового режима прекращения огня.
Как сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ранение днем 27 июля получил житель Марьинки.
Мужчина рассказал, что работал в саду вместе со своей матерью, когда услышал выстрел и звук пули, которая пролетала мимо. Через несколько секунд он попытался спрятаться, после чего услышал взрыв.
Он получил ранение левой руки. Мужчину доставили в медицинское учреждение в Марьинке, откуда его перевезли в больницу в Курахово.
Дом и сад пострадавшего находится в 100 метрах от линии соприкосновения.
Как писал OBOZREVATEL:
режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе начал действовать в полночь 27 июля.
Договоренность о нем была достигнута 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.
Впрочем, российские оккупационные войска сразу нарушили режим тишины и в течение 27 июля трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.