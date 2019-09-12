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12 сентября • обновлено в 08:45
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На Донбассе развязались жестокие бои: ВСУ понесли потери

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Террористы 18 раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Как сообщает штаб ООС в Facebook, за минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое военнослужащих ВСУ погибли, один получил тяжелое ранение.

Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

ВСУ

ВСУ

24 канал

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершено 13 обстрелов:

  • неподалеку Богдановки — из вооружения БМП;

  • вблизи Невельского — из стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Новогнатовки — из стрелкового оружия;

  • трижды вблизи Авдеевки — из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Песков — из снайперского оружия;

  • вблизи Новотроицкого — из стрелкового оружия;

  • неподалеку Водяного — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • около Красногоровки — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • около Павлополя — из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • в районе Жолобка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • в районе Зайцево — из гранатометов различных систем;

  • вблизи Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

  • неподалеку Новгородского — из стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепр экстренно доставили тяжелораненого бойца ВСУ с Донбасса. Его отвезли в больницу.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Террористы 18 раз нарушили режим прекращения огня....ОБСОС уже получил указивку не писать о регулярной армии РФ на Донбассе??? Уже просто террористы отправляют в небесную CKOТНЮ пидopгов света????
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Вот такое оно, "бабье лето", северогабонцы)
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Юг Руси
Юг Руси
А где-же "адекватный" ответ? )))
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