На Донбассе развязались жестокие бои: ВСУ понесли потери

Террористы 18 раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.
Как сообщает штаб ООС в Facebook, за минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое военнослужащих ВСУ погибли, один получил тяжелое ранение.
Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
ВСУ
24 канал
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершено 13 обстрелов:
неподалеку Богдановки — из вооружения БМП;
вблизи Невельского — из стрелкового оружия;
дважды неподалеку Новогнатовки — из стрелкового оружия;
трижды вблизи Авдеевки — из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Песков — из снайперского оружия;
вблизи Новотроицкого — из стрелкового оружия;
неподалеку Водяного — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
около Красногоровки — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
около Павлополя — из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
в районе Жолобка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Зайцево — из гранатометов различных систем;
вблизи Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
неподалеку Новгородского — из стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепр экстренно доставили тяжелораненого бойца ВСУ с Донбасса. Его отвезли в больницу.
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