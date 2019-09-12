На Донбассе развязались жестокие бои: ВСУ понесли потери

Террористы 18 раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Как сообщает штаб ООС в Facebook, за минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое военнослужащих ВСУ погибли, один получил тяжелое ранение.

Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

ВСУ 24 канал

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершено 13 обстрелов:

неподалеку Богдановки — из вооружения БМП;

вблизи Невельского — из стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новогнатовки — из стрелкового оружия;

трижды вблизи Авдеевки — из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Песков — из снайперского оружия;

вблизи Новотроицкого — из стрелкового оружия;

неподалеку Водяного — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

около Красногоровки — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

около Павлополя — из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

в районе Жолобка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Зайцево — из гранатометов различных систем;

вблизи Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

неподалеку Новгородского — из стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепр экстренно доставили тяжелораненого бойца ВСУ с Донбасса. Его отвезли в больницу.

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