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На Донбассе развязались тяжелые бои: штаб ООС сообщил о трагедии с ВСУ

8.4т Читать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" в понедельник, 15 июля, семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

В результате один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение. Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба ООС (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Известно, что вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Иллюстрация. ООС на Донбассе

Иллюстрация. ООС на Донбассе

Соцсети

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

  • трижды вблизи Водяного: два раза по направлению Ужовки – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия и по направлению Пикузы – из стрелкового оружия;

  • рядом с н.п. Широкино по направлению Саханки – из стрелкового оружия;

  • на окраине Авдеевки по направлению Спартака – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Карта ООС

Карта ООС

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Луганского по направлению Логвинового – из крупнокалиберного пулемета;

  • в районе населенного пункта Новоалександровка по направлению Калинового-Борщуватого – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – подытожили в сводке.

Как писал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Новости Донбасса Новости ЛНР Новости ДНР террористы "ДНР" видео
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
что же такое творится! Только час назад "перемога ВСУ" - и вот опять как вседа!
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Сало Уронили
Сало Уронили
трагедия у тех .кто пош0л убивать свой народ.да и все ваи данные есть там
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