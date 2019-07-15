На Донбассе развязались тяжелые бои: штаб ООС сообщил о трагедии с ВСУ

Террористы "Л/ДНР" в понедельник, 15 июля, семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

В результате один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение. Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба ООС (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Известно, что вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Иллюстрация. ООС на Донбассе Соцсети

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды вблизи Водяного: два раза по направлению Ужовки – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия и по направлению Пикузы – из стрелкового оружия;

рядом с н.п. Широкино по направлению Саханки – из стрелкового оружия;

на окраине Авдеевки по направлению Спартака – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Луганского по направлению Логвинового – из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Новоалександровка по направлению Калинового-Борщуватого – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – подытожили в сводке.

Как писал OBOZREVATEL:

В воскресенье, 14 июля, террористы 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны не было.

13 июля в зоне проведения Операции Объединенных сил оккупанты 15 раз обстреливали позиции Украины, в результате чего были ранены двое военнослужащих.

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