На Донбассе развязались кровавые бои за независимость: ВСУ озвучили число раненых

На войне за независимость на Донбассе получили ранения трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС вечером в пятницу, 25 октября. В течение суток террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня.

"Один военный получил ранения в результате обстрела, а двое - из-за подрыва на установленной ранее боевиками растяжке", - сказано в сообщении.

Новости ВСУ показали мощное видео разгрома позиции террористов на Донбассе

Российско-оккупационные войска использовали минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Были обстреляны позиции ВСУ у таких населенных пунктов: Новомихайловка, Красногоровка, Водяное, Лебединское, Новознановка, Хутор Вольный, Луганское.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РФ заявляли о надеждах урегулировать конфликт на Донбассе, однако отвод сил в районе Петровского и Золотого недавно отложили, поскольку были нарушения перемирия.

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