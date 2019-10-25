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25 октября • обновлено в 21:30
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На Донбассе развязались кровавые бои за независимость: ВСУ озвучили число раненых

1.6т Читать материал на украинском

На войне за независимость на Донбассе получили ранения трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС вечером в пятницу, 25 октября. В течение суток террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня.

"Один военный получил ранения в результате обстрела, а двое - из-за подрыва на установленной ранее боевиками растяжке", - сказано в сообщении.

Новости
ВСУ показали мощное видео разгрома позиции террористов на Донбассе

Российско-оккупационные войска использовали минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Были обстреляны позиции ВСУ у таких населенных пунктов: Новомихайловка, Красногоровка, Водяное, Лебединское, Новознановка, Хутор Вольный, Луганское.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РФ заявляли о надеждах урегулировать конфликт на Донбассе, однако отвод сил в районе Петровского и Золотого недавно отложили, поскольку были нарушения перемирия.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ой, нэ ходы, Грыцю, на нашу граныцю, бо тоби там, Грыцю, зломлять потылыцю!" :-))))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Растяжки ставят для защиты своих позиций! Так что не хь ер шастать!
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