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На Донбассе развязались кровавые бои: в ВСУ произошла трагедия

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В среду, 19 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего был убит один украинский военный, еще один получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба ОС в Facebook. Позиции ВСУ обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что на атаку "Л/ДНР" запрещенным Минскими договоренностями вооружением украинские защитники дали адекватный ответ.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

Politeka

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил три обстрелы позиций Объединенных сил, из них:

  • вблизи населенного пункта Новотроицкое, по направлению Докучаевск – из гранатометов различных систем;

  • в районе Лебединского, по направлению населенного пункта Саханка – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • Марьинка, по направлению Луганск – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новозвановки, по направлению Калиновое – с автоматических гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ отвоевали у "ДНР" новые территории, закрепившись в Марьинке. До временно оккупированного Донецка им осталась буквально сотня метров.

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООСВСУНовости Донбасса
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
каска говорящая-потерь нет. так что чубатые. потери есть?
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А адекватный ответ в чем? В высере д*билов обоза?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Мне нравиться " отвоевали у ДНР!" Позорники!
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