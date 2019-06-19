На Донбассе развязались кровавые бои: в ВСУ произошла трагедия

В среду, 19 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего был убит один украинский военный, еще один получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба ОС в Facebook. Позиции ВСУ обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что на атаку "Л/ДНР" запрещенным Минскими договоренностями вооружением украинские защитники дали адекватный ответ.

Война на Донбассе Politeka

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил три обстрелы позиций Объединенных сил, из них:

вблизи населенного пункта Новотроицкое, по направлению Докучаевск – из гранатометов различных систем;

в районе Лебединского, по направлению населенного пункта Саханка – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Марьинка, по направлению Луганск – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новозвановки, по направлению Калиновое – с автоматических гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ отвоевали у "ДНР" новые территории, закрепившись в Марьинке. До временно оккупированного Донецка им осталась буквально сотня метров.

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