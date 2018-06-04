На Донбассе разгорелся ожесточенный ночной бой

Поздно вечером 4 июня на Донбассе разгорелся серьезный бой.
Взрывы слышны в районе Донецкой фильтровальной станции, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.
"На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, является попадание в помещение, персонал прячется в бомбоубежище", - говорится в сообщении.
КП #Вода_Донбасу: На даний момент в районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал переховкється у бомбосховищі.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 4 июня 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе начались интенсивные бои.
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.