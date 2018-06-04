УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

На Донбассе разгорелся ожесточенный ночной бой

4.6тЧитать новость на украинском

Поздно вечером 4 июня на Донбассе разгорелся серьезный бой.

Взрывы слышны в районе Донецкой фильтровальной станции, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

"На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, является попадание в помещение, персонал прячется в бомбоубежище", - говорится в сообщении.

Новости
Вскрылись маршруты транспортировки военной техники РФ на Донбасс

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе начались интенсивные бои.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
0
Смешно
1
Интересно
16
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги