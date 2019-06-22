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На Донбассе разгорелись жаркие бои: появились тревожные новости

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В субботу, 22 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе террористы "Л/ДНР" нарушили режим прекращения огня 11 раз. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что вооруженные формирования России обстреливали позиции украинских военных с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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ООС на Донбассе

ООС на Донбассе

Телеканал ATR

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили восемь обстрелов позиций Объединенных сил, из них:

  • дважды вблизи населенного пункта Водяное, по направлению н.п. Пикуза и Азов – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • в районе Старогнатовки, по направлению н.п. Новоласпа – с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • у Широкино, по направлению населенного пункта Саханка – с автоматической гранатомета и стрелкового оружия;

  • на окраине Красногоровки, по направлению Старомихайловки – со 120 мм миномета и автоматического гранатомета;

  • у Гнутово, по направлению Пикузы – со станковой противотанкового гранатомета;

  • вблизи населенного пункта Павлополь, по направлению Украинского – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • у Новотроицкого, по направлению населенного пункта Докучаевск – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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Карта ситуации на Донбассе

Карта ситуации на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:

  • вблизи Песчаного, по направлению н.п. Обозное – с миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • у Южного, по направлению шахты имени Гагарина – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • вблизи населенного пункта Новолуганское, по направлению Доломитного – из крупнокалиберного пулемета.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – подытожили в пресс-службе.

Как писал OBOZREVATEL, 21 июня вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военный получил травму.

20 июня в результате атак террористов в зоне ООС три украинских военнослужащих были ранены, один получил боевое травмирование.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООСВооруженные силы УкраиныНовости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРвидео
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Опять ужопоголовых после мрийных перемог очередные зрады?
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