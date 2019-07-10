На Донбассе разгорелись серьезные бои: много раненых, есть убитые

Пятеро украинских военных получили ранения, еще четверо – травмы в результате боевых действий на Донбассе 9 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. В это же время три оккупанта были уничтожены, еще трое ранены.

Всего 9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

четыре раза вблизи Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Ломакино – из артиллерийской системы калибра 122 мм;

дважды неподалеку Водяного – из артиллерийских систем калибра 122 мм и автоматических гранатометов;

два раза на окраине Новомихайловки – из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;

вблизи Новотроицкого – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

пять раз рядом с Красногоровкой – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Пищевика – из автоматического гранатомета;

по окраине Чермалыка – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 8 раз:

дважды вблизи Травневого – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

три раза вблизи Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;

неподалеку Зайцево – из миномета калибра 82 мм;

в районе населенного пункта Шумы – из минометов калибра 120 и 82 мм;

по окраине Новгородского – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну на Донбассе возможно прекратить только путем дипломатических переговоров.

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