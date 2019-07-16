На Донбассе разгорелись бои: ВСУ отбили атаку "Л/ДНР"

Во вторник, 16 июля, противник четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции украинских защитников из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В результате атак "Л/ДНР" никто из военных ВСУ не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Опытного из направления Веселого – из минометов калибра 120 и 82 мм;

рядом с Новотроицким из направления Докучаевска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

на окраине Верхнеторецкого из направления Михайловки – из станкового противотанкового гранатомета, противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета.

Война на Донбассе Politeka.net

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского из направления Славяносерябськой – из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Объединенных сил", – подчеркнули в ОС.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные силы Украины отомстили террористам "ДНР" на Донбассе и уничтожили их позиции в районе оккупированной Горловки.

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