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На Донбассе разгорелись бои: ВСУ отбили атаку "Л/ДНР"

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Во вторник, 16 июля, противник четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции украинских защитников из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В результате атак "Л/ДНР" никто из военных ВСУ не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:

  • вблизи Опытного из направления Веселого – из минометов калибра 120 и 82 мм;

  • рядом с Новотроицким из направления Докучаевска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • на окраине Верхнеторецкого из направления Михайловки – из станкового противотанкового гранатомета, противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

Politeka.net

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского из направления Славяносерябськой – из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Объединенных сил", – подчеркнули в ОС.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные силы Украины отомстили террористам "ДНР" на Донбассе и уничтожили их позиции в районе оккупированной Горловки.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса ООС ВСУ
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