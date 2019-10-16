На Донбассе разгорелись адские бои: у Украины тяжелые потери

Два украинских воина погибли, еще четверо получили ранения и один – травму в результате боевых действий на Донбассе 15 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов:

пять раз вблизи Марьинки – из минометов калибра 82 мм гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Авдеевки – из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов;

три раза у Водяного на Приазовье – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды в районе Новогнатовка – из вооружения БМП-1 и гранатометов;

у Опытного – из миномета калибра 82 мм;

два раза неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды у Новотроицкого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика – из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия

у Лебединского – со станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов:

вблизи Новолуганского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза неподалеку Луганского – со станковых противотанковых гранатометов, РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Золотого – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Майского – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября, на Донбассе в ходе вражеского обстрела погибла военнослужащая Ярослава Никоненко, отец которой нес службу в батальоне "Айдар" и также был убит террористами.

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