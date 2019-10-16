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16 октября • обновлено в 08:06
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На Донбассе разгорелись адские бои: у Украины тяжелые потери

1.3т Читать материал на украинском

Два украинских воина погибли, еще четверо получили ранения и один – травму в результате боевых действий на Донбассе 15 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов:

  • пять раз вблизи Марьинки – из минометов калибра 82 мм гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • трижды неподалеку Авдеевки – из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов;

  • три раза у Водяного на Приазовье – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды в районе Новогнатовка – из вооружения БМП-1 и гранатометов;

  • у Опытного – из миномета калибра 82 мм;

  • два раза неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • дважды у Новотроицкого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Пищевика – из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия

  • у Лебединского – со станковых противотанковых гранатометов.

На Донбассе разгорелись адские бои: у Украины тяжелые потери

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов:

  • вблизи Новолуганского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • два раза неподалеку Луганского – со станковых противотанковых гранатометов, РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды в районе Золотого – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • у Майского – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября, на Донбассе в ходе вражеского обстрела погибла военнослужащая Ярослава Никоненко, отец которой нес службу в батальоне "Айдар" и также был убит террористами.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Украинцы - вы этого хотели - вы это получаете ….
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
а опг зеленского продолжает торговать с окупантами! ОпГ Зеленского продолжает спонсорство терроризма поставляя газ и воду Бесплатно на 2 млрд доларов на окупированые территории!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) Саакашвили в Грузии за 2 года посадил на Зону Сотни Судей Прокуроров Ментов! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского на Зону!
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