На Донбассе прошли тяжелые бои: ВСУ выстояли

В воскресенье, 15 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы "Л/ДНР" 5 раз обстреляли позиции бойцов ВСУ.

"Оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Светлодарск, Пески", - сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

В результате боевых действий защитники Украины не пострадали. О потерях оккупантов пока что неизвестно.

"Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы неудачно провоцировали ВСУ на Донбассе и понесли потери.