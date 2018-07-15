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На Донбассе прошли тяжелые бои: ВСУ выстояли

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В воскресенье, 15 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы "Л/ДНР" 5 раз обстреляли позиции бойцов ВСУ.

"Оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Светлодарск, Пески", - сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

В результате боевых действий защитники Украины не пострадали. О потерях оккупантов пока что неизвестно.

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"Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы неудачно провоцировали ВСУ на Донбассе и понесли потери.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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andrei
andrei
Ясно. Завтра булут всем миром пампепсы 300-м собирать. И 200-х пристраивать в очередь на утилизацию.
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