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На Донбассе произошла жесткая бойня: у ВСУ много пострадавших

8.4тЧитать материал на украинском

В пятницу, 5 июля, в зоне проведения ООС на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение, а еще четверо – боевые травмы.

Как сообщили в пресс-центре штаба Объединенных сил, с начала суток оккупанты 14 раз нарушили режим тишины. Бойцам ВСУ пришлось давать адекватный ответ агрессору.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи населенного пункта Водяное, по направлению Ужовки - из снайперской винтовки;

  • возле Богдановки, по направлению Петровского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • возле Новотроицкого, по направлению Докучаевска - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • в районе населенного пункта Николаевка, по направлению Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета;

  • возле Широкино, по направлению Безыменного - с миномета калибра 120 мм;

  • возле Марьинки, по направлению Александровки - из крупнокалиберного пулемета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

  • три раза в районе населенного пункта Крымское, по направлению Славяносербска и Донецка - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • возле Новотошковского, по направлению Донецка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

  • трижды неподалеку Новолуганского, по направлению Доломитного - из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП;

  • возле Золотого-4, по направлению Первомайского - из минометов калибра 120 и 82 мм.

На Донбассе произошла жесткая бойня: у ВСУ много пострадавших

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне силы Операции Объединенных сил на Донбассе убили командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса российских оккупантов, террориста Евгения Новикова ("Скифа").

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРООС
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
А какой мощный ответ дали киборги? Вышли на гей-парад?
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"Ранение" и "боевые травмы" - это разные вещи в х0хлостатистике?))) Я так понимаю, что "ранение" - это когда пьяным напоролся на угол дома и упал, а "боевые травмы" - это если этот дом в то время обстреливали твои же поблятимы?
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Хотелось бы увидеть перечень ответки ВСУ где, когда, из какого калибра обстреливали ОРДЛО
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