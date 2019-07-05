На Донбассе произошла жесткая бойня: у ВСУ много пострадавших

В пятницу, 5 июля, в зоне проведения ООС на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение, а еще четверо – боевые травмы.
Как сообщили в пресс-центре штаба Объединенных сил, с начала суток оккупанты 14 раз нарушили режим тишины. Бойцам ВСУ пришлось давать адекватный ответ агрессору.
"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи населенного пункта Водяное, по направлению Ужовки - из снайперской винтовки;
возле Богдановки, по направлению Петровского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
возле Новотроицкого, по направлению Докучаевска - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункта Николаевка, по направлению Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета;
возле Широкино, по направлению Безыменного - с миномета калибра 120 мм;
возле Марьинки, по направлению Александровки - из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:
три раза в районе населенного пункта Крымское, по направлению Славяносербска и Донецка - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
возле Новотошковского, по направлению Донецка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
трижды неподалеку Новолуганского, по направлению Доломитного - из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП;
возле Золотого-4, по направлению Первомайского - из минометов калибра 120 и 82 мм.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне силы Операции Объединенных сил на Донбассе убили командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса российских оккупантов, террориста Евгения Новикова ("Скифа").
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