На Донбассе произошла жесткая бойня: у ВСУ много пострадавших

В пятницу, 5 июля, в зоне проведения ООС на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение, а еще четверо – боевые травмы.

Как сообщили в пресс-центре штаба Объединенных сил, с начала суток оккупанты 14 раз нарушили режим тишины. Бойцам ВСУ пришлось давать адекватный ответ агрессору.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Водяное, по направлению Ужовки - из снайперской винтовки;

возле Богдановки, по направлению Петровского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

возле Новотроицкого, по направлению Докучаевска - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Николаевка, по направлению Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета;

возле Широкино, по направлению Безыменного - с миномета калибра 120 мм;

возле Марьинки, по направлению Александровки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

три раза в районе населенного пункта Крымское, по направлению Славяносербска и Донецка - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Новотошковского, по направлению Донецка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

трижды неподалеку Новолуганского, по направлению Доломитного - из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП;

возле Золотого-4, по направлению Первомайского - из минометов калибра 120 и 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне силы Операции Объединенных сил на Донбассе убили командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса российских оккупантов, террориста Евгения Новикова ("Скифа").

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