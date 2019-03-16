На Донбассе произошла трагедия с ВСУ: появились подробности

В субботу, 16 марта, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, а еще один получил ранение.
Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. В течение суток террористы дважды обстреляли позиции защитников Украины с применением запрещенного "Минском" оружия: минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Обстрелы были осуществлены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Хутор Вольный. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", — сказано в сообщении.
Отмечается, что бойцы ВСУ "дали достойный ответ противнику". Потери оккупантов уточняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе ликвидировали полковника ФСБ России Романом Комиссаровым с позывным "Луна", который ранее воевал в Афганистане, Чечне, на Саур-Могиле в составе оккупационных войск.
Также он занимался организацией поиска и комплектации наемников для участия в боевых действиях на Донбассе.
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