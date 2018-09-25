На Донбассе произошла трагедия с бойцами ВСУ, но они выстояли

Во вторник, 25 сентября, в зоне боевых действий на Донбассе были ранены трое украинских военнослужащих.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Зайцево, Пески, Гнутово и Лебединское", - сказано в сводке.

Отмечается, что при этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Информации о потерях террористов пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне выяснилось, что Россия завезла на Донбасс новое смертоносное оружие.