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На Донбассе произошла трагедия с бойцами ВСУ, но они выстояли

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Во вторник, 25 сентября, в зоне боевых действий на Донбассе были ранены трое украинских военнослужащих.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Зайцево, Пески, Гнутово и Лебединское", - сказано в сводке.

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Отмечается, что при этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Информации о потерях террористов пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне выяснилось, что Россия завезла на Донбасс новое смертоносное оружие.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Ты их в моргах Донецка лучше посмотри.Может земляков найдёшь.
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ефимов владимир
ефимов владимир
Скоро в Одессу в госпиталь привезут пару десятков подбитых укрокарателей.
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