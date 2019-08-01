На Донбассе прогремели десятки взрывов: что происходит

На Донбассе за сутки, 30 июля, наблюдатели СММ ОБСЕзафиксировали восемь взрывов в Донецкой области и 26 в Луганской.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В нем зафиксировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.

Взрывы на Донбассе "112"

По оценке наблюдателей, большинство из них были связаны с "проведением учений с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности".

В то же время, в пресс-центре ООС заявили, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники за сутки, 31 июля, 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза - с применением запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм.

С начала текущих суток, 1 августа, враг совершил два обстрелы позиций Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фотографии тяжелой военной техники, которую террористы "ДНР" "засветили" на оккупированном Донбассе.

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