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28 сентября • обновлено в 18:50
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После Майдана пошел на фронт: названо имя погибшего на Донбассе воина Нацгвардии

6.8т Читать материал на украинском

В зоне ООС на Донбассе в результате обстрела 27 сентября погиб старший лейтенант, военнослужащий Национальной гвардии Украины Александр Марков.

Об этом сообщается на странице Бригады быстрого реагирования Нацгвардии в Facebook. "Он храбро воевал и погиб, защищая украинский народ", – подчеркнули в подразделении.

Известно, что Марков участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО/ООС в рядах Вооруженных сил, а позже – Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

У погибшего остались маленький сын и жена. "Украина, склони голову в трауре... Вчера на небо ушел еще один твой сын", – высказали соболезнования в Министерстве внутренних дел.

Александр Марков

Александр Марков

Facebook

Напомним, 27 сентября "Л/ДНР" 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как писал OBOZREVATEL, 26 сентября террористы 23 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ООС Новости Донбасса смерть Вооруженные силы Украины Национальная гвардия фотографии
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кастрюлько скакун
кастрюлько скакун
Хорошая новость приходит с Донбасса: Убили еще одного пида.раса. Он долго скакал, долго кровью вязался. Теперь от него только чубчик остался.
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Ветров Вася
Ветров Вася
Кара за переворот, и убийство своих граждан!!! Майданутый недоумок. Жалко как человека, но не жалко как упыря продажного за шоколадку и бабло !!!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Амерская кормушка кончилась, пришлось идти убивать за деньги! Но тыщу в день Кровавый так и не дал! Результат-в ящике...
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