После Майдана пошел на фронт: названо имя погибшего на Донбассе воина Нацгвардии

В зоне ООС на Донбассе в результате обстрела 27 сентября погиб старший лейтенант, военнослужащий Национальной гвардии Украины Александр Марков.

Об этом сообщается на странице Бригады быстрого реагирования Нацгвардии в Facebook. "Он храбро воевал и погиб, защищая украинский народ", – подчеркнули в подразделении.

Известно, что Марков участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО/ООС в рядах Вооруженных сил, а позже – Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

У погибшего остались маленький сын и жена. "Украина, склони голову в трауре... Вчера на небо ушел еще один твой сын", – высказали соболезнования в Министерстве внутренних дел.

Александр Марков Facebook

Напомним, 27 сентября "Л/ДНР" 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Україно, схили голову в жалобі.. вчора на небо пішов ще один твій син.



27 вересня близько 17:00 ворог відкрив вогонь.

38-літній старший лейтенант Олександр Сергійович Марків отримав кульове поранення у обличчя. У ході операції близько 19.30 Олександр помер. pic.twitter.com/UM5JSWl4Wu — МВС України (@MVS_UA) September 28, 2019

Как писал OBOZREVATEL, 26 сентября террористы 23 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

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