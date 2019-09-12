Главная Новости
12 сентября • обновлено в 23:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе погиб воин Нацгвардии: в ООС раскрыли детали трагедии

923 Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в четверг, 12 сентября, погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что это произошло во время выполнения боевого задания.

Украинский защитник получил ранение, несовместимое с жизнью, обстоятельства происшествия выясняются.

Новости
Добробаты на Донбассе сложили оружие: в чем дело

Иллюстрация. Военнослужащий Нацгвардии

Иллюстрация. Военнослужащий Нацгвардии

ТВ Центр

"Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", – подытожено в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
смерть Национальная полиция Украины ООС Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel