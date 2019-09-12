На Донбассе погиб воин Нацгвардии: в ООС раскрыли детали трагедии

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в четверг, 12 сентября, погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что это произошло во время выполнения боевого задания.

Украинский защитник получил ранение, несовместимое с жизнью, обстоятельства происшествия выясняются.

Иллюстрация. Военнослужащий Нацгвардии ТВ Центр

"Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", – подытожено в сообщении.

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