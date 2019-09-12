На Донбассе погиб воин Нацгвардии: в ООС раскрыли детали трагедии

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в четверг, 12 сентября, погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что это произошло во время выполнения боевого задания.
Украинский защитник получил ранение, несовместимое с жизнью, обстоятельства происшествия выясняются.
Иллюстрация. Военнослужащий Нацгвардии
ТВ Центр
"Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.
Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", – подытожено в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL:
11 сентября в штабе ООС сообщили о гибели двух военнослужащих ВСУ.
Украинские защитники служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского. Это – прапорщик Николай Обуховский и матрос Александр Линчевский.
В тот же день в Днепр экстренно доставили тяжелораненого бойца ВСУ с Донбасса. Ему провели сложнейшую операцию.
Днем ранее, 10 сентября, на Донбассе погиб 21-летний боец Вооруженных сил Украины Юрий Бурдейный из Черкасской области.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.