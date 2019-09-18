На Донбассе погиб воин "Айдара": фото и имя Героя

В батальоне Вооруженных сил Украины "Айдар" назвали имя воина, погибшего в зоне ООС на Донбассе 17 сентября. Это – Владислав Рой.

Его фото и детали гибели опубликовали на официальной странице подразделения в Facebook. Побратимы защитника Украины отметили, что он погиб во время выполнения боевого задания.

Погибший Владислав Рой Facebook батальона "Айдар"

"17 сентября 2019 года при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения Операции Объединенных сил от смертельных ранений погиб Владислав Рой. Храбрый воин, верный товарищ. Сочувствуем родным и близким. Герои не умирают. С нами Бог!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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