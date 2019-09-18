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18 сентября • обновлено в 14:44
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На Донбассе погиб воин "Айдара": фото и имя Героя

1.2т Читать материал на украинском

В батальоне Вооруженных сил Украины "Айдар" назвали имя воина, погибшего в зоне ООС на Донбассе 17 сентября. Это – Владислав Рой.

Его фото и детали гибели опубликовали на официальной странице подразделения в Facebook. Побратимы защитника Украины отметили, что он погиб во время выполнения боевого задания.

Погибший Владислав Рой

Погибший Владислав Рой

Facebook батальона "Айдар"

"17 сентября 2019 года при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения Операции Объединенных сил от смертельных ранений погиб Владислав Рой. Храбрый воин, верный товарищ. Сочувствуем родным и близким. Герои не умирают. С нами Бог!" – говорится в сообщении.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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lykin vasa
lykin vasa
..... с вами Бог! ..... прям надпись на бляхе-год мид унс .замененная на Meine Ehre heißt Treue!
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1
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Кор Павел
Кор Павел
Хорошая весть, ушёл на тот свет нацист
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "он погиб во время выполнения боевого задания". Снова свои минные поля разминировал?
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4
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