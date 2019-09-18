На Донбассе погиб воин "Айдара": фото и имя Героя

В батальоне Вооруженных сил Украины "Айдар" назвали имя воина, погибшего в зоне ООС на Донбассе 17 сентября. Это – Владислав Рой.
Его фото и детали гибели опубликовали на официальной странице подразделения в Facebook. Побратимы защитника Украины отметили, что он погиб во время выполнения боевого задания.
Погибший Владислав Рой
Facebook батальона "Айдар"
"17 сентября 2019 года при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения Операции Объединенных сил от смертельных ранений погиб Владислав Рой. Храбрый воин, верный товарищ. Сочувствуем родным и близким. Герои не умирают. С нами Бог!" – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в пятницу, 13 сентября, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе также погиб воин Вооруженных сил Украины.
А 14 сентября в госпитале скончался военнослужащий ССО ВСУ, старший сержант Максим Кондратюк. Он получил многочисленные огнестрельные осколочные ранения во время выполнения боевой задачи 10 сентября.
15 сентября на Донбассе погиб украинский военнослужащий Михаил Цимбалистый из Тернопольской области.
Ранее на Донбассе погибли два морпеха – прапорщик Николай Обуховский и матрос Александр Линчевский.
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