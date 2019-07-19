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На Донбассе погиб снайпер ВСУ: фото Героя

17т Читать материал на украинском

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе погиб старший солдат 8-го полка специального назначения ВСУ, снайпер Богдан Бигус.

В четверг, 18 июля, во время выполнения боевого задания он подорвался на растяжке, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего. Светлая память воину! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!" – говорится в сообщении.

Богдан Бигус

Богдан Бигус

Facebook штаба ООС

Новости
На Донбассе развязались тяжелые бои: штаб ООС сообщил о трагедии с ВСУ

Погибший Герой был родом из Хмельницкого, ему было 28 лет. У защитника Украины осталась мать, жена и двое детей.

Богдан Бигус с женой

Богдан Бигус с женой

Скриншот видео

Богдан Бигус с женой

Богдан Бигус с женой

Скриншот видео

"Богдан Бигус погиб при выполнении боевого задания. Он вместе со своим товарищем возвращался с задания и наткнулся на растяжку. Наш земляк получил множественные осколочные ранения и сразу погиб. Его товарищ в тяжелом состоянии. Информации о том, когда Богдана привезут в Хмельницкий и когда состоится прощание с ним, еще нет", – рассказал "Цензор.НЕТ" координатор Центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Владимир Шрубковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе погиб воин ВСУ, старший солдат Владимир Салитра. 29-летний защитник Украины был родом из села Волица Жовковского района Львовской области. Его убил снайпер оккупантов.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
ВСУ
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Суицмд?
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
свиномыши остались без папки-па/лача, а мамка то на заработках мохнаткой торгует
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
свиномыши остались без папки-палача, а мамка то на заработках мохнаткой торгует
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0

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