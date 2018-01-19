На Донбассе погиб наблюдатель ОБСЕ: появились все подробности

Утром, 18 января, в Краматорске Донецкой области погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из луганской команды Виталий Зара в ДТП.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организации.

"СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе.

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Информацию о гибели Зара подтвердил сепаратистский сайт ЛИЦ. Мужчина находился в автомобиле марки "Ланос", который занесло на повороте. В результате машина вылетела на встречную полосу, где в нее врезалась ГАЗель. Пассажир вылетел на проезжую часть через заднее стекло и погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал.

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"В городе Краматорске трагически погиб представитель луганской команды СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара. Представительство "ЛНР" в СЦКК выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия, коллегам и главе СММ ОБСЕ в Украине Послу Э. Апакану", - заявили в представительстве "ЛНР" в СЦКК.

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Как сообщает "Апостроф", Зара был гражданином Молдовы. В 2013 году о нем публиковали материал на портале "Publika". До Донбасса мужчина работал наблюдателем в Кот-д’Ивуар, где он переболел малярией и 10 дней провел в плену. Зара заявлял после этого, что готов отправиться в составе новой миссии наблюдателем.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в ОБСЕ рассказали о планах террористов на Донбассе с целью "подставить" Украину