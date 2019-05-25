На Донбассе погиб боец ВСУ: в сети показали фото героя

В результате боевых действий на Донбассе 24 мая погиб 32-летний старшина ВСУ Александр Пузиков.

Уроженец Никополя служил в военной части А3488 в 53-й бригаде, сообщается на странице пресс-службы местного горсовета в Facebook.

Уточняется, что боец был убит "при выполнении служебных обязанностей в Донецкой области".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе попали в плен 8 бойцов ВСУ. Уже стал известны подлые планы "ДНР" по защитникам Украины.

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