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На Донбассе погиб боец ВСУ: в сети показали фото героя

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В результате боевых действий на Донбассе 24 мая погиб 32-летний старшина ВСУ Александр Пузиков.

Уроженец Никополя служил в военной части А3488 в 53-й бригаде, сообщается на странице пресс-службы местного горсовета в Facebook.

Уточняется, что боец был убит "при выполнении служебных обязанностей в Донецкой области".

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На Донбассе погиб боец ВСУ: в сети показали фото героя
На Донбассе погиб боец ВСУ: в сети показали фото героя

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе попали в плен 8 бойцов ВСУ. Уже стал известны подлые планы "ДНР" по защитникам Украины.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Пока животные там дохнут...шут ездиет по форумам и факает всех))))))))))))))))))))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сдохла ещё одна собака...Как часто стали приятности)))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
допрыгался пузиков,издох таки.
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