Оторвало стопу и раздробило ноги: на Донбассе сообщили о тяжелом состоянии раненых бойцов ВСУ

Двое украинских военнослужащих, которые подорвались во вторник, 12 ноября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, были госпитализированы с тяжелыми травмами.
Об этом сообщает в Facebook глава Донецкой областной государственной организации Павел Кириленко.
"Они выполняли боевую задачу в глубине ротных и опорных пунктов и подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Одному оторвало стопу и перебило голень, у второго – открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги", – поделился он.
На Донбассе сообщили о тяжелом состоянии бойцов ВСУ
etcetera.media
Отмечается, что оба воина доставлены в Волновахскую районную больницу. Состояние здоровья одного раненого тяжелое, второго – средней степени тяжести. По словам Кириленко, за их жизнь начали борьбу врачи.
"Отдельно отмечу: трагедия случилась не в районе разведения сил. Прошу "экспертов" не искажать факты и не делать на этом дешевого пиара. Сейчас главное – помочь нашим военным и сохранить им жизнь", – резюмировал он.
Напомним, 12 ноября террористы 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Четверо украинских воинов получили минно-взрывные травмы в результате боевых действий на Донбассе 10 ноября.
9 ноября оккупационные войска России, несмотря на начало разведения сил возле села Петровское, 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.
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