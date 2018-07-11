На Донбассе подорвались террористы: "Л/ДНР" понесли потери

На Донбассе 10 июля в результате подрыва на взрывном устройстве один оккупант погиб, двое ранены.

Потерь среди личного состава Объединенных сил за сутки нет, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник 20 раз нарушал установленное перемирие.

Горячее всего было на мариупольском направлении. Там противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 14 раз прицельно провоцировал украинских военнослужащих на огонь. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил близ Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово, Павлополя и Богдановки.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск пять раз нарушили режим прекращения огня в основном из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. На светлодарском и донецком направлениях противник обстреливал позиции наших защитников близ Новолуганского, Марьинки, Красногоровки и Авдеевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 9 июля, террористы на Донбассе 23 раза открывали огонь по украинским защитникам. Горячее всего было на мариупольском направлении.