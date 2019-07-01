На Донбассе под обстрелом погибла женщина-медик

В понедельник, 1 июля, в результате вражеского обстрела санитарного автомобиля Объединенных сил под Водяным на Донбассе погибла женщина-медик, за жизнь которой боролись врачи.

Слова скорби написали в соцсетях ее друзья и знакомые, показав фото убитой. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Для многих случившееся стало настоящим потрясением. С их слов стало известно, что женщину звали Ирина Викторовна Шевченко. Ее уважали все сослуживцы.

Убитая Ирина Шевченко Facebook Александра Пилата

Убитая Ирина Шевченко Facebook Александра Пилата

Убитая Ирина Шевченко Facebook Александра Пилата

Убитая Ирина Шевченко Цензор.NET

Убитая Ирина Шевченко Цензор.NET

"Я не могу смириться", "Это такой удар", "Я в шоке", "Отомстим за Иру!" – написали пользователи.

Дуже велика втрата.

За Вікторівну хлопці гідно помстяться.

Кацапи, горіть в аду тварі. Усі — Karin (@karoDnepr) 1 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты атаковали санитарный автомобиль "Хаммер" противотанковой управляемой ракетой. Двое медиков погибли на месте обстрела.

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