ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

На Донбассе под обстрелом погибла женщина-медик

Читать материал на украинском

В понедельник, 1 июля, в результате вражеского обстрела санитарного автомобиля Объединенных сил под Водяным на Донбассе погибла женщина-медик, за жизнь которой боролись врачи.

Слова скорби написали в соцсетях ее друзья и знакомые, показав фото убитой. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Для многих случившееся стало настоящим потрясением. С их слов стало известно, что женщину звали Ирина Викторовна Шевченко. Ее уважали все сослуживцы.

Убитая Ирина Шевченко

Убитая Ирина Шевченко

Facebook Александра Пилата

Убитая Ирина Шевченко

Убитая Ирина Шевченко

Facebook Александра Пилата

Убитая Ирина Шевченко

Убитая Ирина Шевченко

Facebook Александра Пилата

Убитая Ирина Шевченко

Убитая Ирина Шевченко

Цензор.NET

Убитая Ирина Шевченко

Убитая Ирина Шевченко

Цензор.NET

"Я не могу смириться", "Это такой удар", "Я в шоке", "Отомстим за Иру!" – написали пользователи.

На Донбассе под обстрелом погибла женщина-медик
На Донбассе под обстрелом погибла женщина-медик
На Донбассе под обстрелом погибла женщина-медик
На Донбассе под обстрелом погибла женщина-медик
На Донбассе под обстрелом погибла женщина-медик
На Донбассе под обстрелом погибла женщина-медик
На Донбассе под обстрелом погибла женщина-медик

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты атаковали санитарный автомобиль "Хаммер" противотанковой управляемой ракетой. Двое медиков погибли на месте обстрела.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
3
Смешно
0
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обозреватель а что животные в рунету пишут? Читал читал..так и не понял...какой то тарабарский язык
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
)))ну и рожа)) обозреватель а откуда баба взялась??ты ж нам наврал что там два кренделя сдохли...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения

ads pixel