На Донбассе обстреляли наблюдателей ОБСЕ

Российско-террористические войска 29 мая обстреляли представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Как сообщила пресс-служба Операции объединенных сил, в районе населенного пункта Нелиповка, что вблизи Торецка, представители ОБСЕ осуществляли запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для мониторинга местности.

"Около 11:35, во время запуска БПЛА, произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Установлено, что обстрел велся из жилых кварталов Горловки.

Украинские военные подчеркнули, что не открывали огонь по населенным пунктам. Представительство ОБСЕ проинформировано об инциденте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько россиян получили приговор за участие в войне на Донбассе.