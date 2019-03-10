На Донбассе ликвидированы два террориста "Л/ДНР": офицер ВСУ показал фото

В сети показали очередного ликвидированного террориста "Л/ДНР" на Донбассе.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), бригада "200-х" 9 марта пополнилась пророссийским наемником Михаилом Яковлевым.

"Все будет Украина и победа за нами!" — написал в Telegram-канале "Штирлиц-инфо" украинский военнослужащий.

Михаил Яковлев

Отметим, судя по информации, распространенной в пабликах террористов в социальных сетях, Яковлеву было 34 года — его дата рождения указана как 02.05.1984.

Кроме того, в "ДНР" заявляют, что один боевик "Народной милиции" псевдореспублики был ликвидирован в результате снайперского обстрела 10 марта. Его имя и другие данные не называются.

Иллюстрация. Война на Донбассе "Антикор"

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото террориста "ЛНР" Андрея Грищенко с позывным "ЗАС", которого 7 марта украинские защитники ликвидировали на Луганщине.

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