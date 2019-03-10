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На Донбассе ликвидированы два террориста "Л/ДНР": офицер ВСУ показал фото

2.1тЧитать материал на украинском

В сети показали очередного ликвидированного террориста "Л/ДНР" на Донбассе.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), бригада "200-х" 9 марта пополнилась пророссийским наемником Михаилом Яковлевым.

"Все будет Украина и победа за нами!" — написал в Telegram-канале "Штирлиц-инфо" украинский военнослужащий.

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Михаил Яковлев

Михаил Яковлев

На Донбассе ликвидированы два террориста "Л/ДНР": офицер ВСУ показал фото

Отметим, судя по информации, распространенной в пабликах террористов в социальных сетях, Яковлеву было 34 года — его дата рождения указана как 02.05.1984.

Кроме того, в "ДНР" заявляют, что один боевик "Народной милиции" псевдореспублики был ликвидирован в результате снайперского обстрела 10 марта. Его имя и другие данные не называются.

На Донбассе ликвидированы два террориста "Л/ДНР": офицер ВСУ показал фото
На Донбассе ликвидированы два террориста "Л/ДНР": офицер ВСУ показал фото

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

"Антикор"

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото террориста "ЛНР" Андрея Грищенко с позывным "ЗАС", которого 7 марта украинские защитники ликвидировали на Луганщине.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР"Новости ДонбассаООС
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ха ха ха..мы все дружно поверили Обозревателю....Когда очередной борт в Киев с безногими украинцами?
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1
3
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Po Edgar, милочка твоиъ уже сдохло 13 000 какая приятнось...уга га га
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0
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Po Edgar
Po Edgar
Andreevski Andrey, гы гы! Сходи клоун посмотри, ты пока при копытах!?
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