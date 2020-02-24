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24 февраля • обновлено в 22:06
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Получил 8 пуль в голову: террористы "ДНР" ликвидировали своего же вояку

4.1т
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Террористы "ДНР", которые воюют против Украины на Донбассе, понесли очередные потери.

Так, 24 января погиб боевик Короленко Евгений Юрьевич, который был командиром танковой роты танкового батальона "республики". Об этом, ссылаясь на сообщения пособников оккупантов в соцсети, написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram.

Известно, что террорист служил в 100-й отдельной мотострелковой бригаде "Республиканской гвардии" так называемой ДНР.

На Донбассе ликвидировали террористов "ДНР"

На Донбассе ликвидировали террористов "ДНР"

Иллюстрация

Евгений Короленко ликвидирован на Донбассе

Евгений Короленко ликвидирован на Донбассе

Telegram-канал "Штирлица"

Евгений Короленко ликвидирован на Донбассе

Евгений Короленко ликвидирован на Донбассе

Telegram-канал "Штирлица"

Кроме того, 12 февраля на полигоне в Торезе Донецкой области (город контролируется "ДНР") пьяный майор с позывным "Сталин" расстрелял двух подчиненных.

Один террорист – Николай – получил 8 ранений в голову и грудную клетку и умер, второй – Александр – остался инвалидом. Ранее сообщалось, что майор, убивший "ДНРовцев", приехал из России.

8 пуль в голову: в "ДНР" ликвидировали своего же вояку

Telegram-канал "Штирлица"

Как писал OBOZREVATEL, в сети показали последствия обстрела террористами "ЛНР" окрестностей оккупированного Луганска в ночь на 24 февраля.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Донецк
Теги
фотографии смерть Новости Донбасса террористы "ДНР" ДНР Новости ДНР
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