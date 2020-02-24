Получил 8 пуль в голову: террористы "ДНР" ликвидировали своего же вояку

Террористы "ДНР", которые воюют против Украины на Донбассе, понесли очередные потери.

Так, 24 января погиб боевик Короленко Евгений Юрьевич, который был командиром танковой роты танкового батальона "республики". Об этом, ссылаясь на сообщения пособников оккупантов в соцсети, написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram.

Известно, что террорист служил в 100-й отдельной мотострелковой бригаде "Республиканской гвардии" так называемой ДНР.

На Донбассе ликвидировали террористов "ДНР" Иллюстрация

Евгений Короленко ликвидирован на Донбассе Telegram-канал "Штирлица"

Евгений Короленко ликвидирован на Донбассе Telegram-канал "Штирлица"

Кроме того, 12 февраля на полигоне в Торезе Донецкой области (город контролируется "ДНР") пьяный майор с позывным "Сталин" расстрелял двух подчиненных.

Один террорист – Николай – получил 8 ранений в голову и грудную клетку и умер, второй – Александр – остался инвалидом. Ранее сообщалось, что майор, убивший "ДНРовцев", приехал из России.

Telegram-канал "Штирлица"

Как писал OBOZREVATEL, в сети показали последствия обстрела террористами "ЛНР" окрестностей оккупированного Луганска в ночь на 24 февраля.

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