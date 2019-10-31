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31 октября • обновлено в 23:05
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Воевал за "Корсу": на Донбассе ликвидирован террорист из опасного подразделения. Фото предателя

2.5т Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Виталия Зелина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав фото предателя Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"30.10.19 Зелин Виталий сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал военный.

Новости
На Донбассе ликвидировали двух молодых террористов "ДНР": фотофакт
На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" из "Корсы"

На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" из "Корсы"

Telegram-канал Анатолия Штефана

Ликвидированный террорист был родом из Перевальска Луганской области. По данным сайта "Миротворец", Зелин "нес службу" в дивизионе, командиром которого является предательница Украины Ольга Корса.

На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" из "Корсы"

На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" из "Корсы"

Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" из "Корсы"

На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" из "Корсы"

Telegram-канал Анатолия Штефана

Воевал за "Корсу": на Донбассе ликвидирован террорист из опасного подразделения. Фото предателя

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга (Качур) Корса, будучи подполковником украинской милиции, в 2014 году перешла на сторону террористов.

Предательница совершала провокационные обстрелы ВСУ под видом самих же "украинских войск". Боевики наносили на свою технику белые полосы и вешали украинские флаги. В таком виде батарея заходила на неоккупированную территорию и вела огонь оттуда.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
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