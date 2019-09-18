"Окопная война": генерал прояснил ситуацию на Донбассе

В настоящее время, по мнению украинского генерала, на Донбассе ведется "окопная война".

Спустя всего несколько дней после "хлебного" перемирия боевики и российские оккупационные войска начали активизироваться. В настоящее время достигнут "апогей" напряжения. Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его мнению, одной из причин сложившейся ситуации является непонимание того, что такое мир на Донбассе и как его достичь.

На Донбассе апогей противостояния Instagram uaf_general_staff

Богдан заявил, что за последние годы на Донбассе произошли определенные "подвижки" в пользу Украины. "Подвижки есть, и очень существенные. Те вопросы, которые были решены в международных правовых институциях, подталкивали Путина к обмену военнопленными. Мы стабилизировали ситуацию на Донбассе, мы начали возвращать территорию. Активная оборона способствовала тому, что боевики и российские оккупационные войска немного умолкли".

В то же время он констатировал: "Сейчас, когда началась такая в определенной степени непонятная ситуация, когда не все понимают, что такое мир и как его достигать, нас пытаются подталкивать. Как? Активизацией действий на фронте. В последние недели происходило наращивание активности, в августе был достигнут апогей, и он продолжается. Фактически ведется окопная война", – констатировал генерал.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Василий Богдан предупредил об опасности "сомнительных компромиссов" по Донбассу, в частности, по имплементации так называемой формулы Штайнмайера.

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