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17 января • обновлено в 07:00
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На Донбассе готовят новое разведение войск: Украина и РФ обсудили 9 участков

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Представители Украины и России на переговорах в Минске обсудили 9 возможных участков для нового разведения войск на Донбассе.

Об этом сообщило hromadske со ссылкой на источники в Трехсторонней контактной группе. При этом окончательного соглашения сторонам удалось достичь лишь по КПВВ "Гнутово".

Украинская сторона настаивала также на разведении в районах железнодорожного моста в Станице Луганской, Авдеевки и Новоселицы Второй.

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Россияне же еще предлагали разведение возле населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино и вблизи Авдеевки.

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января.

Разведение на Донбассе, иллюстрация

Разведение на Донбассе, иллюстрация

dialog.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Пристайко заявил, что новое разведение на Донбассе должно произойти на участках, которые имеют значительное и большое гуманитарное значение.

При этом Зеленский договорился с Путиным развести войска на еще трех участках фронта на Донбассе во время "нормандского саммита" в Париже.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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