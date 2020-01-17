На Донбассе готовят новое разведение войск: Украина и РФ обсудили 9 участков

Представители Украины и России на переговорах в Минске обсудили 9 возможных участков для нового разведения войск на Донбассе.

Об этом сообщило hromadske со ссылкой на источники в Трехсторонней контактной группе. При этом окончательного соглашения сторонам удалось достичь лишь по КПВВ "Гнутово".

Украинская сторона настаивала также на разведении в районах железнодорожного моста в Станице Луганской, Авдеевки и Новоселицы Второй.

Россияне же еще предлагали разведение возле населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино и вблизи Авдеевки.

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января.

Разведение на Донбассе, иллюстрация dialog.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Пристайко заявил, что новое разведение на Донбассе должно произойти на участках, которые имеют значительное и большое гуманитарное значение.

При этом Зеленский договорился с Путиным развести войска на еще трех участках фронта на Донбассе во время "нормандского саммита" в Париже.

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