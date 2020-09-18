На Донбассе боец ВСУ получил ранение, войска РФ вновь нарушили тишину

На Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение в результате взрыва неизвестного устройства. Воину оказана квалифицированная медицинская помощь.

Как сказано в вечерней сводке штаба ООС в пятницу, 18 сентября, ЧП произошло во время тушения пожара из-за сухой травы возле поселка Железное.

Кроме того, российско-оккупационные войска очередной раз нарушили режим тишины, осуществив выстрелы в сторону украинских позиций. Возле Водяного террористы провоцировали защитников Украины из подствольного гранатомета, а возле Новотошковского – из крупнокалиберного пулемета.

"На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет. На других участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме", – сказано в сводке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Донбассе российско-оккупационные войска наращивают боеспособность армейских корпусов, увеличивают минные поля и размещают боеприпасы в жилых массивах.