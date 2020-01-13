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13 января • обновлено в 14:40
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На Донбасс переброшено семь танков РФ: военный эксперт назвал причину

2.2т
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Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что факт непосредственного участия Российской Федерации в войне на Донбассе получил новое документальное подтверждение.

"Это хорошо, что наши западные партнеры имеют возможность документально подтверждать непосредственное участие РФ в военной кампании России против Украины", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя отчет наблюдательной миссии ОБСЕ, в котором зафиксировано перемещение семи танков в направлении Дебальцево.

В этом контексте эксперт рассказал, что "техника, которая перемещается в составе эшелонов, не появилась из воздуха. Она прибывает с территории Российской Федерации. Идет плановая ротация подразделений вооруженных сил РФ, выполняя задачи армейских корпусов".

Владимир Путин

Владимир Путин

Он также указал на важное значение железнодорожного узла в Дебальцево, который, согласно Минским договоренностям, "должен находиться в зоне ответственности Украины, а по факту находится под контролем Российской Федерации и оккупационный войск".

"Через железнодорожный узел Дебальцево происходит коммуникация, перемещение вооружений, техники как на временно оккупированную территорию Украины, так и в обратном направлении", – подчеркнул он.

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Вместе с тем, по оценкам Селезнева, факт прибытия новой партии танков на Донбасс не может служить указанием на готовящееся наступление со стороны России. "Реальный план действий российского командования знает только российское командование. Все остальное – сфера домыслов", – заметил он.

Напомним, в новом отчете международной наблюдательной миссии ОБСЕ говорится о том, что ею зафиксирован эшелон с семью танками, который перемещался по направлению к Дебальцево.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в ОБСЕ заявили об очередном недопуске представителей миссии на оккупированную территорию Донбасса. С начала декабря 2019 года мониторинговую миссию не пропускали на оккупированные территории более 60 раз.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Эксклюзив
Персона
Владислав Селезнев
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости России ОБСЕ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
ОБОСРАТЕЛь про потери ВСУшных алкашей за выходные не писал ,а они были урожайные на фронте у ВСУ 2-200 3-300 плюс ещё 2-200 подхли АТОшники.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Мелко летаете, петя там "находил" 700 танков)
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фил филька
фил филька
мельчает упоротая пропаганда. раньше тысячами про танки писали. сейчас 7 штук всего. странно что щет европы не может справиться с семью танками)
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