В районі проведення операції Об’єднаних сил набирає обертів "снайперська війна" із застосуванням як окремих снайперів, так і спеціально підготовлених снайперських груп.

Нещодавно біля окупованої Горлівки від снайперського вогню загинули двоє українських бійців. Першим загинув Валерій Шишак. Разом із ним загинув Андрій Волос.

Свого часу, аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомляв про те, що на території Ростовської області створені вербувальні пункти і тренувальні бази, в яких бойовики самопроголошених "республік" і так звані "добровольці" проходять спеціальну підготовку.

За інформацією ГІ "Права Справа", на тренувальній базі розташованій на території бази відпочинку "Полюс" за адресою: Ростов-на-Дону, вул. Лівобережна, 94/119, відбувся випуск "курсантів", які після здачі відповідних "іспитів" поповнили ряди бойовиків "ДНР" і "ЛНР".

Полігон, на якому "курсанти" проходять військову підготовку, знаходиться поблизу села Персіановський Жовтневого району Ростовської області.

Набір "добровольців" здійснюється на матеріальній основі. Тренувальні бази і виховні табори створені на базі Головного Розвідувального Управління ГШ ЗС РФ.

Після відповідного вишколу, "курсанти" центрів підготовки диверсійних груп відбувають на територію тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей для здачі "випускних іспитів" в умовах реальних бойових дій.

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Варто зазначити, що нещодавно на території окупованих районів Донецької області , а саме: на Макіївському тактичному полігоні проходили тактико-спеціальні навчання снайперських груп бойовиків. Аналогічні навчання снайперських груп бойовиків пройшли і на полігонах "народної міліції ЛНР". В ході навчань бойовики відпрацьовували свої дії у вправах пов'язаних зі специфікою бойової роботи снайпера.

Нагадаю, представник Міністерства оборони України Олександр Мотузняк нещодавно заявив, що підрозділи бойовиків “ДНР” і “ЛНР” укомплектовуються командирами і снайперами, які пройшли підготовку на базах регулярної армії РФ або у приватних військових компаніях Росії.