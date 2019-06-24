На Днепропетровщине курсанты подстрелили подростка

В селе Партизанское Днепропетровской области возле учебно-тренировочного полигона 15-летнего подростка ранили в бедро из огнестрельного оружия.

Обстоятельства инцидента расследует Полтавское территориальное управление Государственного бюро расследований, передает Униан.

По предварительной информации, 24 июня около 11.00 во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел, огнестрельное ранение в область правого бедра получил подросток 2004 года рождения.

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Получив информацию, следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия для осуществления неотложных следственных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Отмечается, что подростка прооперировали в Днепропетровской областной детской больнице. Ему удалили пулю из правого бедра. Угрозы для жизни нет.

По факту халатности должностных лиц Днепропетровского госуниверситета внутренних дел при организации проведения учебно-тренировочных стрельб начато досудебное расследование по ч.1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Иллюстрация xpresent.ru

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