На Черновол завели еще одно дело: экс-нардеп рассказала, в чем ее подозревают

Нардеп 8-го созыва Татьяна Черновол заявила, что Государственное бюро расследований занимается еще одним делом против нее – касательно ее нагрудного автомата.

Об этом бывшая депутат сказала в воскресенье, 24 мая, на акции протеста "Рух опору капітуляції" в эфире "Громадського".

"Недавно я узнала, что против меня еще возбудили дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего нагрудного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, потому что автомат легальный", – утверждает Черновол.

По ее словам, оружие наградное, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года.

"Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный", – рассказала женщина.

Черновол добавила, что на акции протеста находится легально, суд разрешил ей находиться в Киеве.

Татьяна Черновол ZIK

Как писал OBOZREVATEL:

10 апреля сотрудники ГБР пришли с обыском к бывшему народному депутату Татьяне Черновол по делу об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов.

После этого ей сообщили о подозрении. В частности, Черновол подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

Позже Татьяна рассказала детали об обысках Государственного бюро расследований в ее доме 10 апреля.

В конце апреля суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.

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