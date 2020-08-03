В Черниговском районе утром 3 августа правоохранители обнаружили тело 8-летнего мальчика со следами насильственной смерти, которого искали всю ночь.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции в Черниговской области, в убийстве ребенка признался его отец.

"В полицию, 2 августа, поступило сообщение о том, что неподалеку от села Скоренец пропал без вести 8-летний мальчик. К поискам ребенка были привлеченные личный состав полиции Черниговщины, спасатели, Нацгвардия, кинологи с собаками и общественность. Тело мальчика с множественными ножевыми ранениями полицейские обнаружили в поле недалеко от села, где он проживал", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в убийстве несовершеннолетнего признался его 30-летний отец. На данный момент его задержали в порядке статьи 208 КПК Украины. Правоохранители устанавливают причины трагедии.

На Черниговщине нашли мертвым 8-летнего мальчика: в убийстве признался отец фото полиции

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На Черниговщине нашли мертвым 8-летнего мальчика: в убийстве признался отец фото полиции

На Черниговщине нашли мертвым 8-летнего мальчика: в убийстве признался отец фото полиции

На Черниговщине нашли мертвым 8-летнего мальчика: в убийстве признался отец фото полиции

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