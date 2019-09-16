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16 сентября • обновлено в 14:47
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На Буковине случилось массовое отравление грибами: пострадавшие в реанимации

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В Вижницком районе Черновицкой области пять человек отравились грибами. Их госпитализировали в реанимационное отделение.

В частности, речь идет о трех взрослых, одном ребенке и подростке, сообщили УНН в департаменте здравоохранения Черновицкой области.

Все госпитализированные находились в среднем состоянии, тяжелых случаев нет.

На Буковине случилось массовое отравление грибами

На Буковине случилось массовое отравление грибами

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Место
Украина Черновцы
Тег
отравление
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