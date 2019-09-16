На Буковине случилось массовое отравление грибами: пострадавшие в реанимации

В Вижницком районе Черновицкой области пять человек отравились грибами. Их госпитализировали в реанимационное отделение.

В частности, речь идет о трех взрослых, одном ребенке и подростке, сообщили УНН в департаменте здравоохранения Черновицкой области.

Все госпитализированные находились в среднем состоянии, тяжелых случаев нет.

На Буковине случилось массовое отравление грибами

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в Закарпатской области после обеда в ресторане "Семейный уют" в больницу с признаками пищевого отравления доставили 29 человек.

В ночь на 16 августа в селе Верхний Ясенов (Верховинский район, Ивано-Франковская область) с похожими симптомами госпитализировали 13 детей из Киева, которые отдыхали в частной усадьбе "Горицвет".

В понедельник, 2 сентября, в Одесской области 37 человек отравились шаурмой. Среди них – 9 детей.

Позже в Киеве госпитализировали семерых студентов, которые покупали шаурму в одном киоске на улице Борщаговской.

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