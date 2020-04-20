Кровавая драма на Буковине: мужчина зарубил жену и вонзил нож в сердце на глазах у ребенка

В понедельник, 20 апреля, в городе Заставна Черновицкой области 47-летний мужчина зарубил 41-летнюю жену ножом во время семейной ссоры.

Как пишет "Чернівецький промінь", свидетелем убийства стал семилетний сын супругов, на глазах которого все происходило. Именно он позвонил на линию "102" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Место преступления

"После того, как мужчина нанес жене несколько ножевых ранений, он пытался совершить суицид, себе нанес три ножевых ранения, два из которых проникающие в легкие и одно в сердце", – говорится в сообщении.

Женщина скончалась на месте, мужчина находится в реанимации местной больницы. С ребенком сейчас работают психологи.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские осматривают место преступления, опрашивают свидетелей и очевидцев, проводится досудебное расследование.

ГУНП в Черновицкой области

ГУНП в Черновицкой области

ГУНП в Черновицкой области

"Чернівецький промінь"

"Чернівецький промінь"

"Чернівецький промінь"

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