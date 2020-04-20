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20 апреля • обновлено в 17:19
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На Буковине мужчина зарубил жену и вонзил нож в сердце на глазах у ребенка

1.9т
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В понедельник, 20 апреля, в городе Заставна Черновицкой области 47-летний мужчина зарубил 41-летнюю жену ножом во время семейной ссоры.

Как пишет "Чернівецький промінь", свидетелем убийства стал семилетний сын супругов, на глазах которого все происходило. Именно он позвонил на линию "102" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Место преступления

Место преступления

"После того, как мужчина нанес жене несколько ножевых ранений, он пытался совершить суицид, себе нанес три ножевых ранения, два из которых проникающие в легкие и одно в сердце", – говорится в сообщении.

Женщина скончалась на месте, мужчина находится в реанимации местной больницы. С ребенком сейчас работают психологи.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские осматривают место преступления, опрашивают свидетелей и очевидцев, проводится досудебное расследование.

Кровавая драма на Буковине: мужчина зарубил жену и вонзил нож в сердце на глазах у ребенка

ГУНП в Черновицкой области

Кровавая драма на Буковине: мужчина зарубил жену и вонзил нож в сердце на глазах у ребенка

ГУНП в Черновицкой области

Кровавая драма на Буковине: мужчина зарубил жену и вонзил нож в сердце на глазах у ребенка

ГУНП в Черновицкой области

Кровавая драма на Буковине: мужчина зарубил жену и вонзил нож в сердце на глазах у ребенка

"Чернівецький промінь"

Кровавая драма на Буковине: мужчина зарубил жену и вонзил нож в сердце на глазах у ребенка

"Чернівецький промінь"

Кровавая драма на Буковине: мужчина зарубил жену и вонзил нож в сердце на глазах у ребенка

"Чернівецький промінь"

Как сообщал OBOZREVATEL, полиции удалось найти подозреваемого в расстреле молодой пары в Кривом Роге. Им оказался 52-летний Герман Полев, который, предварительно из ревности, решил убить влюбленных.

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Место
Украина
Теги
полиция убийство
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