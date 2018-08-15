"На 5 году войны": в Украине разгорелся скандал вокруг аптечки для воинов

В Украине бойцу выдали аптечку с индивидуальным перевязочным пакетом советских времен и простейшим набором средств, которых недостаточно для оказания первой медицинской помощи.

Об этом написала журналистка Ирина Гук на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующий снимок. Она напомнила, что в стране идет пятый год войны.

"Это аптечка, выданная бойцу сейчас, в 2018 году. На пятом году войны. Два резиновых жгута, два ипп, один из которых советских времен, пластырь, антибиотик. Это саботаж, это нагло ржущее нам всем в лицо зло. Безнаказанное, удобное, угодное и поощренное", – написала журналистка.

В комментариях пользователи перечислили, какие компоненты должна содержать индивидуальная аптечка.

"Ножницы-1шт, жгут-турникет-2шт, бинт 7 * 14-1шт, Налбук 1шт, пластырь-1шт, окклюзионная повязка-пара, назофаренгиальная трубка 1шт, маркер-зеленка 1шт, иип-1шт, ципрофлоксацин -3 табл.", – перечислили в сети.

Некоторые предположили, что информация, предоставленная журналисткой, является фейком. Это пояснили тем, что она не указала подразделения, в котором выдали такую аптечку.

"Фейк", "Если в комментариях или описании не появятся конкретные данные по подразделению и дате выдачи - считать фейком. Потому что сплошная "зрада" без фактажа - это просто предательство", "Так скажите подразделение сразу, а то зрадофилиею попахивает. Если есть конкретное подразделение, то надо с этим разбираться, а не просто пост писать", "Где выдана такая аптечка, кем? Мало инфы, похоже на разгон зрадоньки", – написали в сети.

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