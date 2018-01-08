"Мы встанем рядом:" у "ДНР" появился союзник против Украины

Самопровозглашенная Южная Осетия поставляет в "ДНР" боевую форму и военные технические средства.

Об этом заявил ее глава Анатолий Бибилов в интервью WarGonzo.

"Мы не прячем этого, между нами подписаны рамочные соглашения, ратифицированы и в первую очередь мы должны сделать все, чтобы быть уверенными в помощи друг другу. Если наши народы братские, то они должны быть уверены, что в случае чего мы встанем рядом. Я, думаю, у ДНР это есть. Все, что касается помощи в любой сфере, она будет оказана", - прокомментировал Бибилов.

Пятого января Бибилов посетил Донецк, как сообщала его пресс-служба, для работы "по развитию экономических и торговых отношений". При этом, его сопровождал так называемый министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гасеев. Во время визита на неподконтрольную Украине территорию они посетили передовые позиции террористов.

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