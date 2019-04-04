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"Мы теряем Крым": оккупанты запаниковали из-за новой проблемы

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В оккупированном Россией Крыму в Евпатории арестовали мэра города Андрея Филонова, что стало тяжким ударом по имиджу курорта, местным "властям" и будущему полуострова в целом.

Такое мнение в блоге на "Эхо Москвы" высказал крымский блогер и ярый фанат России Александр Горный. Он отметил, что арест Филонова обречет регион на деградацию.

"Крымские власти не смогли за эти годы предложить абсолютно ничего, кроме отжима, передела, застройки парков и набережных", – сообщил блогер.

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Крымский адвокат Сергей Фоминых прокомментировал уголовное дело против мэра Евпатории: "После такого ни один нормальный человек не пойдет работать главой города, что мы уже видим в Крыму на протяжении последних лет и как итог деградация всего региона, провал в выполнении Федеральных целевых программ и потеря кадров на всех уровнях. В администрациях Крыма банально некому работать".

Отмечается, что Филонова обвиняют в сдаче земли по заниженной стоимости и нанесении ущерба в 35 миллионов рублей.

"После этой истории у меня глубокое разочарование происходящим в Крыму, да и не только у меня. Нужно серьезное вмешательство федерального центра, мы теряем Крым и доверие крымчан", – подытожил юрист.

Крым

Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали свежие фото из аннексированного Крыма, которые наглядно демонстрируют масштабы коллапса с мусором на полуострове.

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Место
Украина
Тег
Крым
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
И даже при всем при этом крымчане не хотят в Украину. как так то?)
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
то ли дело на бандеровщине...Свинарчук -запчасти,Аваков джуниор-рюкзачки,у Шпака -магнитофон...и никакой деградации)))))))))))) абассацца с вами,мазепинцы)))))))
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Я больше скажу. В России арестовывают и сажают даже губернаторов и министров. За воровство, взятки и пр. Неприкасаемых нет. "Тебя посадют-а ты не воруй! "
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