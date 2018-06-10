Украинцев возмутила новость о том, что бывший "регионал", а ныне внефракционный народный депутат и владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев назвал украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом.

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - сказал депутат. Сразу же последовала реакция. Социальной сетью Facebook прокатилась акция, призывающая к бойкоту самого Мураева, его телеканала, а заодно и телеканала "112 Украина", в эфире которого прозвучало скандальное высказывание, - пишет Лариса Волошина для ДС.

Самое емкое определение произошедшему дал министр внутренних дел Арсен Аваков, назвав Мураева "подонком", а ГПУ возбудила уголовное дело по статье "государственная измена", и для этого есть правовые основания.

Собственно, игнорировать эфиры пропагандистских телеканалов можно было и без откровенного "провала резидента". Это не первое саморазоблачение Евгения Мураева, который и раньше не скрывал своей антипатии к Украине. Вот только Олег Сенцов никакой не националист. Он украинский гражданин, незаконно захваченный в заложники страной-оккупантом в первые же дни войны. Олег Сенцов - военнопленный, на которого народный депутат Украины возвёл умышленный поклёп, скрыв от аудитории обстоятельства уголовного дела, состряпанного против него Россией.

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Несложно заметить, что информация, которую так и не смог доказать оккупационный суд, о том, что Сенцов готовил поджоги и взрывы в Крыму - на украинской, между прочим, территории - прозвучала в эфире так, как будто это установленный факт. То, что соседнее государство не имеет права судить украинского гражданина по подозрению в совершении преступления на украинской территории, даже не приходит украинскому избраннику в голову. Фактически, желая оскорбить Сенцова, господин Мураев ненароком признал российскую юрисдикцию в Крыму. Это лучшее доказательство чей, по мнению депутата, Крым. И "чей" - Сенцов. Когда представитель украинской власти походя распоряжается украинской землицей и украинскими гражданами, как крепостными в собственной вотчине, - это сигнал всем нам. А что же будет, если все эти мураевы получат власть? Что будет со всеми нами, если им удастся то победоносное возвращение, на которое они все работают, не покладая рук?

Давайте вспомним, как в суде над Януковичем сторона защиты неоднократно задавала вопрос активистам Майдана и военным, не изменившим присяге: "А почему вы решили, что вы должны выполнять распоряжения постмайданной власти? Почему для вас главой государства и главнокомандующим был Турчинов, а не легитимный президент Янукович?" Этот вопрос не настолько прост, как может показаться на первый взгляд. Ведь действия президента-беглеца и его подельников создали в стране ситуацию правовой неопределенности, когда каждый из нас вынужден был принимать решение самостоятельно, где Украина и как ее необходимо защищать. Суть в том, что военные, милиция, представители местной власти, добровольцы, волонтеры, активисты, журналисты никогда не смогут обосновать юридически законность принимаемых тогда решений противостоять российскому вторжению, несмотря на предательство президента и всего высшего руководства страны.

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В принципе за это и судили Олега Сенцова. Он не смирился с призывом "легитимного" к Путину ввести войска и начал гражданское сопротивление незаконной оккупации Крыма. Для того, чтобы оправдать расправу над украинцем за его гражданскую позицию, были выдуманы бредни про его планы поджечь двери офиса Партии регионов в Симферополе. С тем же успехом Россия могла судить Сенцова за организацию заговора по захвату власти в Кремле. К слову, именно такое абсурдное обвинение было предъявлено крымскотатарскому правозащитнику Эмир-Усеину Куку, которого оккупанты приговорили к восьми годам тюрьмы. Сегодня каждый из нас, проживающих на свободной территории, имеет возможность послать пророссийского спикера подальше. Но завтра, в случае возвращения реваншистских сил к власти, вопрос о том, как это мы посмели любить и защищать Украину, будет звучать в судах против каждого из нас. На скамье подсудимых могут оказаться все: от военных до небезразличных граждан, перечисляющих деньги волонтерам. Реванш - это возможность для предателей, используя репрессивную российскую машину, поквитаться с теми, кто остался верен. Сегодня они не скрывают, что разделяют российскую интерпретацию событий. Завтра они будут приветствовать методы, которыми будет осуществляться расправа над каждым украинским гражданином.

Ценность государства не в его силе или богатстве. Украина ценна для каждого из нас тем, что она просто существует. К сожалению, украинское общество нередко забывает, насколько уязвимой есть та условная территория безопасности, в которой пребывает каждый украинский гражданин с 2014 г. Люди, бежавшие с оккупированных территорий, нередко вспоминают, как при виде украинского флага у них словно вырастали крылья. Им хотелось жить, дышать, обнимать каждого военного с украинским шевроном на лацкане. Украина для них измерялась не уровнем дохода на душу населения и не успешной или неуспешной борьбой с коррупцией. Она ощущалась как пространство безопасности. Утратить это пространство можно и без нашествия российских танков. Достаточно, чтобы в Украине стала превалировать российская версия событий 2014 г. И тогда с Украиной будет покончено. А после этого будет покончено с каждым из нас.