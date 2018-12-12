''Мстить России никто не будет'': Украине назвали способ, как вернуть пленных моряков

Украине следует взять в свои руки инициативу по привлечению России к ответственности за захват украинских моряков в Черном море.

В первую очередь, необходимо действовать в международных судах. Такое мнение высказал "Апострофу" российский оппозиционер Константин Боровой.

"Статус захваченных моряков должен быть определен самой Украиной. Это военнопленные, но для этого нужно объявлять не военное положение, а состояние войны. Это страшно и опасно, но, видимо, никаких других методов решения этой проблемы нет. Россия не находится в состоянии войны с Украиной и квалифицирует моряков как нарушителей границы", - отметил он.

По мнению Борового, нужно начать с того, чтобы Украина изменила отношение к этой военной агрессии, очень не хочется признавать состояние войны и прекращать торговые и дипломатические отношения с Россией, но тогда проблемы не решить, а моряки — никакие не военнопленные.

"Захват украинских кораблей Россией был нарушением международных соглашений о свободе судоходства. Сегодня этому воспрепятствовала Россия, а завтра ее примеру могут последовать какие-то другие государства. Это очень опасно. Потому что в какой-то степени Китай использует ту же технологию, правда несколько измененную: создает в свободной зоне насыпные острова и объявляет окружающие воды государственной территорией", - уточнил он.

По словам Борового, проблема уже не в отношении к президенту РФ Владимиру Путину, а во взаимоотношениях между государствами и международной торговле.

"Многие ожидают, что теперь решат не пускать Россию в европейские порты... Я думаю, что такого не будет, специальных санкций по этому поводу не будет — будет спокойная реакция международных организаций. Мстить России никто не будет. Но теперь в международной практике будут учитывать такое нарушение соглашения. Потому что это опасный прецедент", - подчеркнул оппозиционер.

Он считает, что, возможно, назрело время созыва международной конференции по действиям России, нужны коллективные решения, а форматы "Большой двадцатки" и Совета Безопасности ООН не позволяют принимать радикальные решения, значит, нужно думать о создании нового формата.

"Очень много зависит от Украины. Не стоит рассчитывать, что все бросятся сейчас защищать ее интересы. Украина должна инициировать рассмотрение нарушения соглашений, должна подавать в международные суды. Я понимаю, что сейчас не до этого — скоро выборы. Но президент и демократические институты Украины должны сделать над собой усилие и заняться этими проблемами", - заключил Боровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, трое моряков получили ранения.

27 и 28 ноября оккупационные власти Крыма избрали украинцам меру пресечения, после чего их вывезли в Москву.