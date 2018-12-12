МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Мстить России никто не будет'': Украине назвали способ, как вернуть пленных моряков

2.3тЧитать материал на украинском

Украине следует взять в свои руки инициативу по привлечению России к ответственности за захват украинских моряков в Черном море.

В первую очередь, необходимо действовать в международных судах. Такое мнение высказал "Апострофу" российский оппозиционер Константин Боровой.

"Статус захваченных моряков должен быть определен самой Украиной. Это военнопленные, но для этого нужно объявлять не военное положение, а состояние войны. Это страшно и опасно, но, видимо, никаких других методов решения этой проблемы нет. Россия не находится в состоянии войны с Украиной и квалифицирует моряков как нарушителей границы", - отметил он.

''Мстить России никто не будет'': Украине назвали способ, как вернуть пленных моряков

По мнению Борового, нужно начать с того, чтобы Украина изменила отношение к этой военной агрессии, очень не хочется признавать состояние войны и прекращать торговые и дипломатические отношения с Россией, но тогда проблемы не решить, а моряки — никакие не военнопленные.

"Захват украинских кораблей Россией был нарушением международных соглашений о свободе судоходства. Сегодня этому воспрепятствовала Россия, а завтра ее примеру могут последовать какие-то другие государства. Это очень опасно. Потому что в какой-то степени Китай использует ту же технологию, правда несколько измененную: создает в свободной зоне насыпные острова и объявляет окружающие воды государственной территорией", - уточнил он.

Новости
''Лошадь не моя'': раскрыта подлость России по пленным морякам

По словам Борового, проблема уже не в отношении к президенту РФ Владимиру Путину, а во взаимоотношениях между государствами и международной торговле.

"Многие ожидают, что теперь решат не пускать Россию в европейские порты... Я думаю, что такого не будет, специальных санкций по этому поводу не будет — будет спокойная реакция международных организаций. Мстить России никто не будет. Но теперь в международной практике будут учитывать такое нарушение соглашения. Потому что это опасный прецедент", - подчеркнул оппозиционер.

Он считает, что, возможно, назрело время созыва международной конференции по действиям России, нужны коллективные решения, а форматы "Большой двадцатки" и Совета Безопасности ООН не позволяют принимать радикальные решения, значит, нужно думать о создании нового формата.

"Очень много зависит от Украины. Не стоит рассчитывать, что все бросятся сейчас защищать ее интересы. Украина должна инициировать рассмотрение нарушения соглашений, должна подавать в международные суды. Я понимаю, что сейчас не до этого — скоро выборы. Но президент и демократические институты Украины должны сделать над собой усилие и заняться этими проблемами", - заключил Боровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, трое моряков получили ранения.

27 и 28 ноября оккупационные власти Крыма избрали украинцам меру пресечения, после чего их вывезли в Москву.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
42
Смешно
4
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алоизович Петр
Алоизович Петр
Боровой таки хочет уничтожить укараину)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Статус захваченных моряков должен быть определен самой Украиной. Это военнопленные, но для этого нужно объявлять не военное положение, а состояние войны" вот только поздно пить боржом, на момент инцидента состояния войны не было. Или Костик предлагает ещё пару-тройку корабликов запустить? А конференций можно хоть десять собирать. Боровой опять путает свободу с вседозволенностью, это характерно для либералов. Свобода судоходства не отменяет соблюдения правил безопасности, кои и реализуются посредством правил прохождения, с которыми украинская сторона ознакомлена и даже применяла на практике.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Да не слушайте вы его, украинцы. Он вам насоветует. Состояние войны объявить - это уже очень серьезно. На основании состояния войны Россия полностью закроет проход под Крымским мостом, а то и черноморские порты Украины заблокирует. И никто в это вмешиваться не станет, потому что война, которую начала Украина.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги