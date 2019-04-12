"Может тягаться с армиями ЕС": известный пропагандист Путина признал мощь ВСУ

Российский пропагандист Александр Сладков, военкор ВГТРК признал, что Вооруженные силы Украины стали одной из наиболее мощных армий Европы.

Об этом он заявил во время прямого включения из Донецка в студии пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сладков подчеркнул, что факт усиления ВСУ уже нельзя отрицать и признал, что они довольно хорошо финансируются государством.

ВСУ "Слово и Дело"

"Тактика войны, конечно, изменилась. Украинская армия, как бы не иронизировали над заявлением Порошенко о том, что эта армия — одна из самых сильных в Европе, вы знаете, украинская армия очень серьезная и по своему уровню может тягаться с остальными армиями развитых государств европейских. Сколько вложено в нее?!" — сказал пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" пожаловались на существенное преимущество снайперов ВСУ на Донбассе. Один из боевиков возмутился тем, что в сравнении с 2014-2015 годами они основательно улучшили точность и получили новейшее бесшумное оружие.

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