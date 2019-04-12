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"Может тягаться с армиями ЕС": известный пропагандист Путина признал мощь ВСУ

2.3тЧитать материал на украинском

Российский пропагандист Александр Сладков, военкор ВГТРК признал, что Вооруженные силы Украины стали одной из наиболее мощных армий Европы.

Об этом он заявил во время прямого включения из Донецка в студии пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сладков подчеркнул, что факт усиления ВСУ уже нельзя отрицать и признал, что они довольно хорошо финансируются государством.

ВСУ

ВСУ

"Слово и Дело"

Новости
"Укр*пы продвинулись!" На Донбассе поднялась паника из-за мощи ВСУ

"Тактика войны, конечно, изменилась. Украинская армия, как бы не иронизировали над заявлением Порошенко о том, что эта армия — одна из самых сильных в Европе, вы знаете, украинская армия очень серьезная и по своему уровню может тягаться с остальными армиями развитых государств европейских. Сколько вложено в нее?!" — сказал пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" пожаловались на существенное преимущество снайперов ВСУ на Донбассе. Один из боевиков возмутился тем, что в сравнении с 2014-2015 годами они основательно улучшили точность и получили новейшее бесшумное оружие.

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Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Макарский Александр
Макарский Александр
Бандеры-мазепы умеют тильки отважно сдаваться в полон,гидно охранять концлагеря,да знищевать жинок и дитей в Бабьем Яру, на Волыни и в Хотыни. Еще схроны умеют копать и сидеть в них годами, пуская пердячий газ от ненависти к клятым москалям
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Одна из сильнейших армий в одной из беднейших стран мира? В эти сказки верят только хохложопые скакуны, которым натянутые по самые уши кастрюли мешают видеть окружающую их реальность.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ну усе...пора на Крым!!! Или еще у вшивого всу запах сцанных тряпок ыщо не выветрился, которыми воинов света гнали с Крыма?
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